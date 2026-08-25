Долар і євро пішли на спад: курс НБУ на 26 серпня та яка реальна дохідність від депозиту

Курс валют НБУ

На 26 серпня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, коли американська валюта коштувала 44,70 грн, курс знизився на 3 копійки.

Європейська валюта також подешевшала. На середу Нацбанк встановив курс євро на рівні 51,08 грн, що на 7 копійок менше, ніж днем раніше.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки принесуть 100 тисяч гривень

Порівнюючи гривневий депозит із купівлею долара, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у коментарі РБК-Україна радить враховувати саме реальну дохідність після сплати податків.

Якщо розмістити 100 тисяч гривень на шість місяців під 17,5% річних, чистий дохід становитиме приблизно 6,7 тисячі гривень.

Тобто за пів року вкладник матиме близько 106,7 тисячі гривень.

За словами банкіра, для отримання такого самого фінансового результату від купівлі долара американська валюта мала б за шість місяців подорожчати більш ніж на 6,7%.

Наприклад, якщо на момент купівлі долар коштує 45 грн, для аналогічного результату його курс мав би зрости приблизно до 48 грн за долар. При цьому в розрахунку не враховується різниця між курсами купівлі та продажу валюти.