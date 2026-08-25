Доллар и евро пошли на убыль: курс НБУ на 26 августа и какова реальная доходность от депозита

Курс валют НБУ

На 26 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,67 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, когда американская валюта обошлась в 44,70 грн, курс снизился на 3 копейки.

Европейская валюта тоже подешевела. На среду Нацбанк установил курс евро на уровне 51,08 грн, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Фото: официальный курс валют НБУ на 26 августа (инфографика РБК-Украина)

Сколько принесут 100 тысяч гривен

Сравнивая гривневый депозит с покупкой доллара, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов в комментарии РБК-Украина советует учитывать именно реальную доходность после уплаты налогов.

Если разместить 100 тысяч гривен на шесть месяцев под 17,5% годовых, чистый доход составит примерно 6,7 тысяч гривен.

То есть, за полгода вкладчик будет иметь около 106,7 тысячи гривен.

По словам банкира, для получения такого же финансового результата от покупки доллара американская валюта должна за шесть месяцев подорожать более чем на 6,7%.

Например, если на момент покупки доллар стоит 45 грн, для аналогичного результата его курс должен вырасти примерно до 48 грн за доллар. При этом в расчете не учитывается разница между курсами купли и продажи валюты.