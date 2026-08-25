Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня
На ранок 25 серпня курси долара та євро в банках і обмінниках змінилися переважно у бік зниження. Американську валюту можна купити в окремих банках дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, євро також втратив частину вартості.
Де сьогодні можна найдешевше купити валюту та за яким курсом її найвигідніше продати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, станом на ранок 25 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,85 (-3 коп.) грн для продажу та 44,73 (-2 коп.) грн для купівлі.
Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,25 (-5 коп.) грн, а купують – по 52,07 (+2 коп.) грн.
Фото: Курс валют в обмінниках 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)
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Курс валют у банках
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 (без змін) грн, а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,50 (-5 коп.) грн, а для карток – 52,63 (без змін) грн.
Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 (+5 коп.) грн, а для карток – 45,00 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,55 (без змін) грн, а для карток – 52,70 (без змін) грн.
''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,80 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,50 (-10 коп.) грн.
Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,52 (-8 коп.) грн.
Фото: Курс валют у банках 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту
Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.
Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,85 грн.
Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 45,00 грн.
Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,50 грн.
Далі йдуть ПУМБ та Monobank – 52,50 та 52,52 грн відповідно, ПриватБанк для карток – 52,63 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,55 грн. Найдорожче євро продає Ощадбанк для карток – 52,70 грн.
Де вигідніше продати валюту
Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.
Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,60 грн, Ощадбанк для карток – 44,50 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,60 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.
Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.
Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,95 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,83 грн, ПриватБанк для карток – 51,75 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,50 грн.
Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні
- ПУМБ (комерційний курс) – 4 480 грн.
- Monobank – 4 483 грн.
- ПриватБанк (у відділеннях) – 4 485 грн.
- Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 4 485 грн.
- ПриватБанк (для карток) – 4 484 грн.
- Ощадбанк (для карток) – 4 500 грн.
- ПУМБ (у відділеннях) – 4 500 грн.
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