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Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня

10:27 25.08.2026 Вт
3 хв
Де сьогодні вигідніше купити валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют на 25 серпня (колаж РБК-Україна)
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На ранок 25 серпня курси долара та євро в банках і обмінниках змінилися переважно у бік зниження. Американську валюту можна купити в окремих банках дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, євро також втратив частину вартості.

Де сьогодні можна найдешевше купити валюту та за яким курсом її найвигідніше продати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 25 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,85 (-3 коп.) грн для продажу та 44,73 (-2 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,25 (-5 коп.) грн, а купують – по 52,07 (+2 коп.) грн.

Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня

Фото: Курс валют в обмінниках 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дорожчає, євро пішов униз: курс НБУ на 25 серпня та чи ймовірні різкі коливання на ринку

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,85 (без змін) грн, а для карток курс становить 44,84 (без змін) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,50 (-5 коп.) грн, а для карток – 52,63 (без змін) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 (+5 коп.) грн, а для карток – 45,00 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,55 (без змін) грн, а для карток – 52,70 (без змін) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,00 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,80 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,50 (-10 коп.) грн.

Monobank продає долари по 44,83 (без змін) грн, а євро – по 52,52 (-8 коп.) грн.

Долар нижче 45: курс валют у найбільших банках та обмінниках на 25 серпня

Фото: Курс валют у банках 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,85 грн.

Найдорожче американську валюту продають Ощадбанк для карток та ПУМБ у відділеннях – по 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує ПриватБанк у відділеннях – 52,50 грн.

Далі йдуть ПУМБ та Monobank – 52,50 та 52,52 грн відповідно, ПриватБанк для карток – 52,63 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,55 грн. Найдорожче євро продає Ощадбанк для карток – 52,70 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,60 грн, Ощадбанк для карток – 44,50 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,60 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карток – 44,40 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 44,25 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,95 грн, ПУМБ – 51,80 грн, Monobank – 51,83 грн, ПриватБанк для карток – 51,75 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,50 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 4 480 грн.
  • Monobank – 4 483 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 4 485 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 4 485 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 4 484 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 4 500 грн.
  • ПУМБ (у відділеннях) – 4 500 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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