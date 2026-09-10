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Долар і євро пішли на зниження: курс НБУ на 11 вересня та що таке е-гривня

16:00 10.09.2026 Чт
2 хв
Як змінилися офіційні курси долара та євро наприкінці робочого тижня?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро пішли на зниження: курс НБУ на 11 вересня та що таке е-гривня Фото: НБУ змінив офіційний курс долара та євро на 11 вересня (колаж РБК-Україна)
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На п’ятницю, 11 вересня, Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро. Американська валюта подешевшала на 9 копійок, а європейська – одразу на 23 копійки.

Скільки тепер коштують долар і євро та що відомо про можливе запровадження е-гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 11 вересня офіційний курс долара на рівні 44,55 грн. Порівняно з попереднім днем американська валюта подешевшала на 9 копійок. Тоді вона коштувала 44,64 грн.

Офіційний курс євро становить 51,76 грн. Європейська валюта втратила в ціні 23 копійки порівняно з 10 вересня, коли вона коштувала 51,99 грн.

Долар і євро пішли на зниження: курс НБУ на 11 вересня та що таке е-гривня

Фото: офіційний курс валют НБУ на 11 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Що відомо про е-гривню

Е-гривня – це цифрові гроші Національного банку та електронна форма грошової одиниці України. Таке визначення містить Закон України ''Про платіжні послуги'', повідомляє НБУ.

Якщо буде ухвалено рішення про запровадження е-гривні, вона стане законним платіжним засобом в Україні. Цифрова гривня існуватиме лише в безготівковій формі та доповнюватиме готівкову й безготівкову форми грошей.

У НБУ зазначають, що е-гривня має виконувати всі функції грошей і бути зручною та доступною для громадян, бізнесу, державних органів, банків і небанківських надавачів платіжних послуг.

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