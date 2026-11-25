В среду, 25 ноября, стоимость иностранных валют в украинских обменниках продолжила расти. Доллар прибавил в цене как при покупке, так и продаже. Евро тоже подорожал, а банковские курсы отличаются в зависимости от способа обмена.

По каким курсам можно купить и продать доллары и евро в банках и обменниках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро среды, 25 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,55 грн (+10 коп), а продают – по 45,70 грн (+5 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,03 грн (+15 коп), а продают – по 50,30 грн (+6 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,19 грн для покупки валюты (+19 коп) и 45,74 грн для ее продажи (+12 коп).

Евро банки покупают в среднем по 49,46 грн (+16 коп), а продают – по 50,32 грн (+10 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,70 гривны (+25 коп), а для карт – по 45,66 гривны (+21 коп). Покупает валюту банк в отделениях по 45,10 грн (+35 коп), а для карт – по 45,25 грн (+35 коп).

Евро в отделениях банка можно купить по 50,25 гривны (+10 коп), а картой – также по 50,25 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 49,25 гривны в отделениях (+10 коп) и 49,48 гривны для карт (+23 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,70 гривны (+10 коп), а для карт – по 45,90 гривны (+15 коп). Покупка доллара доступна по курсу 45,15 грн в приложении (+15 коп) и 45,05 грн для карт (+15 коп).

Евро в приложении можно купить по 50,25 гривны (+5 коп), а картой – по 50,50 гривны (+10 коп). Курс покупки составляет 49,45 гривны в приложении (+10 коп) и 49,30 гривны для карт (+10 коп).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 45,80 гривны (без изменений), а по коммерческому курсу – также по 45,80 гривны (без изменений). Банк покупает доллары по 45,20 гривны во время наличного обмена (без изменений) и по 45,30 гривны по коммерческому курсу (+10 коп).

Евро в наличных кассах банка можно купить по 50,40 грн (+10 коп), а сдать – по 49,70 грн (+10 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,64 гривны (+14 коп.), а евро – по 50,24 гривны (+26 коп.). Покупает валюту банк по 45,26 гривны за доллар (+20 коп.) и по 49,60 гривны за евро (+32 коп.).

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