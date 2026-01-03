Курси долара та євро на наступному тижні: чи є передумови для зростання

Протягом 5-11 січня фактори, які можуть викликати курсові коливання, будуть достатньо збалансованими, а валютний ринок – стійким, вважає Лєсовий.

Він додає, що Національний банк зберігає можливість оперативно втручатися у разі виникнення перекосів на міжбанківському ринку.

Тому, різких коливань курсу 5-11 січня не прогнозується, вартість долара на готівковому ринку буде становити 42,3-42,8 гривень (курси купівлі-продажу), а євро – 48,5-49,75 гривень, додає банкір.

На міжбанківському ринку в цей період курси купівлі-продажу становитимуть 42,2-42,7 гривень для долара та 48,5-49,75 гривень для євро.

Тарас Лєсовий зазначає, що різниця між курсом купівлі та продажу в касах комерційних банків може становити 0,5-0,6 гривень для долара та 0,8-1 гривня для євро, в обмінниках ці значення можуть складати 0,6-1 гривня та 1,-13 гривня відповідно.

"Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня", - додає експерт.