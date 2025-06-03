Долар і євро дорожчають: свіжі курси в обмінних пунктах України

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку червня. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 3 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 47,80 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 47,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.
Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6184 гривень за 1 долар (+0,0923 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,5032 гривень за 1 євро (+0,4292 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ тримає стабільним курс гривні до долара.
Згідно з прогнозом, НБУ не буде поспішати відмовлятися від політики міцної гривні і в найближчі місяці.
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