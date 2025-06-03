Долар і євро дорожчають: свіжі курси в обмінних пунктах України

Станом на ранок 3 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 47,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Офіційний курс на 3 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6184 гривень за 1 долар (+0,0923 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,5032 гривень за 1 євро (+0,4292 грн).