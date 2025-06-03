НБУ тримає міцну гривню: що буде з курсом долара у найближчі місяці

Національний банк України тримає стабільний курс гривні до долара тривалий час. Центробанк не буде міняти політику у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, за підсумками минуло тижня НБУ залишив офіційний курс гривні майже незмінним 41,53 грн/долар і ослабив його за підсумками травня на 0,13%. Готівковий курс у системно важливих банках також залишився майже незмінним на рівні 41,2-41,7 грн/долар.

Минулого тижня дефіцит валюти зріс саме на міжбанківському ринку, на який опосередковано міг вплинути вихідний у США в понеділок, оскільки пропозиція валюти могла частково зміститися в часі на попередній тиждень. Водночас у роздрібному сегменті чиста купівля зменшилася майже удвічі до 14 млн доларів, пишуть аналітики ICU.

Інтервенції НБУ минулого тижня склали 653 млн доларів, що лише на 6% більше попереднього тижня і на 7% більше середньотижневого обсягу з початку повномасштабної війни.



"Національний банк компенсує дефіцит валюти, дозволяючи лише незначне ослаблення курсу гривні як за тиждень, так і в травні. На нашу думку, він не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні й у найближчі місяці", - йдеться в огляді.