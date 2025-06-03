Доллар и евро дорожают: свежие курсы в обменных пунктах Украины

По состоянию на утро 3 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 47,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 3 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6184 гривен за 1 доллар (+0,0923 грн).

Официальный курс евро составит 47,5032 гривен за 1 евро (+0,4292 грн).