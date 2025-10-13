Долар і євро дорожчають в обмінниках: які курси на початку тижня

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня основні зміни курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,6 гривень.

Курс євро, за словами експерта, залежатиме від двох показників: співвідношення долара і євро на світових ринках і внутрішнього курсу гривня/долар.

"Очікується, що долар утримається в діапазоні 1,15-1,18 за євро, тому курс євро в Україні залишиться стабільним", - зазначив Лєсовий.

На його думку, попит на європейську валюту залишатиметься стриманим, а коливання - незначними.