Доллар и евро дорожают в обменниках: какие курсы в начале недели

По состоянию на утро 13 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 47,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,66 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс доллара на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро.