Доллар и евро дорожают в обменниках: какие курсы в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 13 октября средний курс продажи вырос на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 48,75 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 47,75 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,63-41,66 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.
Официальный курс доллара на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар.
Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро.
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе основные изменения курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,6 гривен.
Курс евро, по словам эксперта, будет зависеть от двух показателей: соотношение доллара и евро на мировых рынках и внутреннего курса гривна/доллар.
"Ожидается, что доллар удержится в диапазоне 1,15-1,18 за евро, поэтому курс евро в Украине останется стабильным", - отметил Лесовой.
По его мнению, спрос на европейскую валюту будет оставаться сдержанным, а колебания - незначительными.