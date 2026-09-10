Доллар и евро дорожают: курс валют в банках и обменниках на 10 сентября

В четверг банки и обменники пересмотрели цены на иностранную валюту. Доллар продолжает колебаться вблизи отметки 45 грн., а евро в отдельных банках уже стоит более 52 грн.

Сколько сейчас стоят доллар и евро и где предлагают лучшие курсы, – читайте в материале РБК-Украина .

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 10 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,80 грн. для продажи и 44,70 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,20 грн., а покупают – по 52,00 грн.

Фото: курс валют в обменниках 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,85 грн (+5 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,25 грн (+5 коп.), а для карт – по 44,40 грн (+5 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,35 грн (+10 коп.), а для карт – по 52,35 грн (без изменений). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,35 грн (+10 коп.), а для карт – 51,68 грн (+9 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (+10 коп.), а для карт – по 44,99 грн (+9 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,50 грн (+10 коп.), а для карт – 44,45 грн (+15 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,40 грн (+20 коп.), а для карт – по 52,50 грн (+20 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,70 грн (+20 коп.), а для карт – 51,65 грн (+15 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,40 грн (без изменений) по наличному курсу и 44,50 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн (без изменений), а продать – по 51,60 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а покупает – по 44,43 грн (без изменений). Евро продают по 52,33 грн. (+1 коп.), а покупают – по 51,70 грн. (+8 коп.).

Фото: курс валют в банках 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Monobank – 44,83 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 44,84 грн, ПриватБанк в отделениях – 44,85 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,90 грн и Ощадбанк для карт – 44,99 грн.

Дороже всего американскую валюту продает ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПУМБ – 52,30 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях и для карт – по 52,35 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,40 грн, Сбербанк для карт – 52,50 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Сбербанке для карт – 52,50 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн, ПриватБанк для карт – 44,40 грн и ПУМБ по наличному курсу – 44,40 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,25 грн.

Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' и Monobank – по 51,70 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,68 грн, Ощадбанк для карт – 51,65 грн и ПУМБ – 51,60 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,35 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня