Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня

Прогноз курсу

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні.

Згідно з прогнозом, середній курс долара становитиме:

у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)

у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)

у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

В уряді очікують, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень - на грудень).

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