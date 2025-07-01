Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля

По состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс евро на межбанке впервые превысил 49 гривен и составил 49,22-49,24 гривен. Таким образом, официальный курс может снова обновить рекорд.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.