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Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта остается на максимальных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 49,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс евро на межбанке впервые превысил 49 гривен и составил 49,22-49,24 гривен. Таким образом, официальный курс может снова обновить рекорд.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 1 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7788 гривен за 1 доллар (+0,1379 грн).

Официальный курс евро составит 48,9856 гривен за 1 евро (+0,2033 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июня - 48,7823.

 

Прогноз курса

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил незначительный рост курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, средний курс доллара составит:

  • в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)
  • в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)
  • в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).

В правительстве ожидают, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен - на декабрь).

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