Долар і євро додають в ціні: який курс валют на 10 квітня та чи є в Україні е-гривні

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив курс валют на завтра, 10 квітня. Так, долар зросте в ціні на 9 копійок - до 43,46 гривень.

Європейська валюта також додасть в ціні. Курс на завтра - 50,79 (+4 коп).

Фото: курс валют на 10 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Цифрові гроші від НБУ: що таке е-гривня та як вона працюватиме

Як зазначається на сайті НБУ, в Україні вивчають можливість впровадження е-гривні - електронної форми національної валюти, емітентом якої є Національний банк. Згідно із законом "Про платіжні послуги", вона стане доповненням до звичної готівки та безготівкових коштів.

Що важливо знати про е-гривню?

Це законний платіжний засіб, який існуватиме виключно у безготівковій формі. Вона має стати зручним інструментом для всіх: громадян, бізнесу та державних органів. Головна особливість - можливість програмування платежів при забезпеченні приватності користувачів.

Як можна буде використовувати цифрові гроші?

Передбачається, що е-гривнею можна буде здійснювати всі види операцій:

перекази між людьми (з гаманця на гаманець);

оплата товарів та послуг;

платежі державі та благодійність;

отримання зарплати, соціальних виплат та інших доходів.

Чи можна отримати е-гривню вже зараз?

На сьогодні остаточне рішення про впровадження е-гривні ще не прийняте. Наразі НБУ готується до пілотного проєкту, де цифрову валюту протестують за допомогою технології DLT. Це допоможе перевірити, наскільки технологія відповідає потребам користувачів.

Лише після завершення "пілоту" та оцінки впливу на фінансову стабільність держави Нацбанк вирішить, чи доцільно випускати е-гривню у широкий обіг.