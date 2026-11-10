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Долар і євро додали в ціні: НБУ оновив офіційний курс валют на 11 листопада

15:55 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Фото: Нацбанк підвищив офіційні курси долара та євро на середу (Getty Images)

На валютному ринку зберігається тенденція до зростання вартості основних іноземних валют. Водночас найближчим часом ситуація залишатиметься прогнозованою, хоча можливі ситуативні коливання попиту та пропозиції.

З яким курсом гривня розпочне середу, як змінюється вартість іноземних валют та чого очікувати від готівкового ринку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 11 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем, 10 листопада, американська валюта подорожчала на 9 копійок – із 45,41 гривні.

Офіційний курс євро також зріс. На 11 листопада регулятор встановив його на рівні 51,07 гривні, що на 26 копійок більше, ніж днем раніше. У вівторок європейська валюта коштувала 50,81 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 11 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада

Чого очікувати від курсу долара та євро найближчими днями

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, найближчими днями ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою. Динаміка коливань значною мірою повторюватиме тенденції останніх двох тижнів, хоча можливі ситуативні зміни співвідношення попиту та пропозиції.

На початку листопада на готівковому валютному ринку виник дисбаланс через тимчасове скорочення фізичної пропозиції доларів. Унаслідок цього збільшилася різниця між курсами в обмінниках і на міжбанківському ринку.

Водночас така ситуація не свідчить про фундаментальні проблеми чи наближення різкого подорожчання валюти.

Як зазначив банкір, найближчими днями банки мають поповнити запаси готівкових доларів. Це поступово зменшуватиме розрив між курсами на готівковому та міжбанківському ринках.

Крім того, додаткова пропозиція валюти може послабити тиск на курси її продажу в обмінниках.

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