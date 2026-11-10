RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар и евро прибавили в цене: НБУ обновил официальный курс валют на 11 ноября

15:55 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: Нацбанк повысил официальные курсы доллара и евро на среду (Getty Images)

На валютном рынке сохраняется тенденция роста стоимости основных иностранных валют. В ближайшее время ситуация будет оставаться прогнозируемой, хотя возможны ситуативные колебания спроса и предложения.

С каким курсом гривна начнет среду, как меняется стоимость иностранных валют и чего ожидать от наличного рынка, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В среду, 11 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,50 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 ноября американская валюта подорожала на 9 копеек - с 45,41 гривны.

Официальный курс евро тоже вырос. На 11 ноября регулятор установил его на уровне 51,07 гривны, что на 26 копеек больше, чем днем ранее. Во вторник европейская валюта обошлась в 50,81 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 11 ноября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Банки и обменники переписали курсы валют: сколько стоят доллар и евро 10 ноября

Чего ожидать от курса доллара и евро в ближайшие дни

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тараса Лесового, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой. Динамика колебаний будет в значительной степени повторять тенденции последних двух недель, хотя возможны ситуативные изменения соотношения спроса и предложения.

В начале ноября на наличном валютном рынке возник дисбаланс из-за временного сокращения физического предложения долларов. В результате увеличилась разница между курсами в обменниках и на межбанковском рынке.

В то же время, такая ситуация не свидетельствует о фундаментальных проблемах или приближении резкого подорожания валюты.

Как отметил банкир, в ближайшие дни банки должны пополнить запасы наличных долларов. Это будет постепенно уменьшать разрыв между курсами на наличном и межбанковском рынках.

Кроме того, дополнительное предложение валюты может ослабить давление на курсы ее продаж в обменниках.

Читайте также: НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныКурс доллараКурс евро