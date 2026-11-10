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Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада

09:35 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада Фото: банки та обмінники оновили курси іноземних валют (РБК-Україна)
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У вівторок, 10 листопада, курси долара та євро в українських банках змінилися нерівномірно. Зокрема, американська валюта подорожчала в деяких банках, тоді як євро в окремих установах можна купити дешевше. В обмінниках курси обох валют також дещо змінилися.

Скільки коштують іноземні валюти сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок вівторка, 10 листопада, долар в обмінниках купують по 46,15 гривні (+10 коп), а продають – по 46,36 гривні (+3 коп).

Євро в обмінниках сьогодні купують по 51,66 гривні (+11 коп), а продають – по 51,91 гривні (+6 коп).

Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 46,02 гривні (+2 коп) для купівлі валюти та 45,42 гривні (+25 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 51,57 гривні (+6 коп), а продають – по 50,75 гривні (+23 коп).

Банки й обмінники переписали курси валют: скільки коштують долар та євро 10 листопада
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,99 гривні (без змін), а карткою – по 46,08 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 гривні (-10 коп), а карткою – по 51,54 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,95 гривні (+5 коп), а карткою – по 46,10 гривні (+10 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,50 гривні (+5 коп), а карткою – по 51,65 гривні (+5 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 46,10 гривні (+10 коп), а за комерційним курсом – по 46 гривень (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 гривні (-10 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,94 гривні (-3 коп), а євро – по 51,53 гривні (+17 коп).

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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