Долар і євро дешевшають: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,30 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 45,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 гривень, євро по 45,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,12-41,15 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Офіційний курс на 7 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (-0,1485 грн).

Нижчим курс був тільки 14 жовтня минулого року - 41,1891 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 45,5524 гривень за 1 євро (-0,3007 грн).

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ, зростанню пропозиції іноземної валюти в березні сприяли: відносно стійка ситуація з експортом, конвертація валюти для сплати річних і квартальних податків.

Також знизився чистий попит на готівкову валюту з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань.

Середній офіційний курс гривні до долара в березні зміцнився, а різниця з готівковим впала до 0,1%, додали в НБУ.