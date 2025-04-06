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Готівковий долар подешевшав: НБУ пояснив ситуацію на ринку

Україна, Неділя 06 квітня 2025 08:10
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Готівковий долар подешевшав: НБУ пояснив ситуацію на ринку Фото: Курс долара в березні впав ще на 0,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Податки, експорт і поліпшення очікувань підтримали гривню в березні. Курс долара впав, а інтервенції НБУ скоротилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в березні 2025 року впав на 0,5% до 41,62 гривень.

За рік долар подорожчав на 6,9%. А за останні три роки (з лютого 2022 року) курс зріс на 46,1%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

Готівковий долар подешевшав: НБУ пояснив ситуацію на ринку

Коментар НБУ

Як зазначили в НБУ(Макроекономічний та монетарний огляд за квітень 2025 року), зростанню пропозиції іноземної валюти в березні сприяли: відносно стійка ситуація з експортом, конвертація валюти для сплати річних та квартальних податків.

Також знизився чистий попит на готівкову валюту з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань. У результаті сальдо інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти скоротилося до 2,6 млрд доларів, йдеться в огляді.

Готівковий долар подешевшав: НБУ пояснив ситуацію на ринку

Середній офіційний курс гривні до долара в березні зміцнився, а різниця з готівковим впала до 0,1%, додали в НБУ.

Готівковий долар подешевшав: НБУ пояснив ситуацію на ринку

Попит на валюту

За даними НБУ, у березні скоротився попит на валюту як на готівковому, так і на безготівковому ринку. Зокрема, українці купили в банках 720 млн доларів. Обсяг купівлі впав на 24,9% порівняно з лютим.

НБУ в березні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,608 млрд доларів. Це на 14,8% менше, ніж у лютому.

Протягом березня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,20-41,70 грн/долар. У підсумку за березень курс долара впав на 4 копійки - з 41,51 грн/долар до 41,47 грн/долар. Долар дешевшає третій місяць поспіль.

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

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