НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (-0,1485 грн).

Нижчим курс був тільки 14 жовтня минулого року - 41,1891 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,5524 гривень за 1 євро (-0,3007 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 16 копійок до 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,40 гривень.

Прогноз курсу

Нові мита США викликають побоювання світової кризи. Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, навряд чи світові торгові війни матимуть більший негативний ефект для України, ніж повномасштабна війна, яка триває з 2022 року.

"Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз. Національна валюта реагує на ситуацію традиційно, зараз відбуваються сезонні коливання, - сказав він.