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НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 15:44
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НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (-0,1485 грн).

Нижчим курс був тільки 14 жовтня минулого року - 41,1891 грн/долар.
НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,5524 гривень за 1 євро (-0,3007 грн).
НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 16 копійок до 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ обвалив курс долара до мінімуму за пів року

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,40 гривень.

Прогноз курсу

Нові мита США викликають побоювання світової кризи. Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, навряд чи світові торгові війни матимуть більший негативний ефект для України, ніж повномасштабна війна, яка триває з 2022 року.

"Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз. Національна валюта реагує на ситуацію традиційно, зараз відбуваються сезонні коливання, - сказав він.

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