Долар і євро дешевшають обмінниках наприкінці місяця

Станом на ранок 30 вересня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,25-41,28 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн).

За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).

Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).