Доллар и евро дешевеют обменниках в конце месяца

По состоянию на утро 30 сентября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,25-41,28 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).

За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).

Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).