Долар і євро дешевшають в обмінниках

Станом на ранок 26 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 2 копійки порівняно з 25 грудня і становить 42,29 гривні, водночас курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,74 гривні (-0,03 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,24 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 25 грудня курс долара перебував на рівні 41,90 - 42,00 гривні за долар (купівля-продаж), що на 12-17 копійок нижче за закриття торгової сесії 24 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,34-49,45 гривень, що на 17-23 копійки нижче за курс 24 грудня.