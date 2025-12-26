Доллар и евро дешевеют в обменниках

По состоянию на утро 26 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 2 копейки по сравнению с 25 декабря и составляет 42,29 гривны, при этом курс евро уменьшился на 1 копейку - до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,74 гривны (-0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,24 гривны (-0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 25 декабря курс доллара находился на уровне 41,90 – 42,00 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 12-17 копеек ниже закрытия торговой сессии 24 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,34-49,45 гривен, что на 17-23 копейки ниже курса 24 декабря.