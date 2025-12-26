RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро дешевеют в обменниках

Фото: Курс доллара в обменниках немного уменьшился (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 26 декабря уменьшился на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25 декабря). Курс евро также снизился (на 1 копейку).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 2 копейки по сравнению с 25 декабря и составляет 42,29 гривны, при этом курс евро уменьшился на 1 копейку - до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,74 гривны (-0,03 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,24 гривны (-0,01 гривны).

На межбанке в результате торгов 25 декабря курс доллара находился на уровне 41,90 – 42,00 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 12-17 копеек ниже закрытия торговой сессии 24 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,34-49,45 гривен, что на 17-23 копейки ниже курса 24 декабря.

 

Курс доллара и евро в четвертом квартале

Официальный курс доллара в четвертом квартале этого года вырос на 2% - с 41,14 гривен по состоянию на 1 октября до 41,93 гривен (на 26 декабря). Самое большое значение достигалось 26 ноября - 42,40 гривен. Эта динамика повторяет тренд последнего квартала прошлого года, когда доллар с начала октября до конца декабря 2024 года также прирос на 2% - с 41,22 до 42,04 гривен.

Курс евро в четвертом квартале этого года вырос на 2,3% - с 48,3 гривен (1 октября) до 49,43 гривен (на 26 декабря). Эта динамика отличается от прошлого года, когда с 1 октября по 31 декабря 2024 года официальный курс евро снизился на 4,8% - до 43,93 гривен.

