Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

Станом на ранок 22 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.