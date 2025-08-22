Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 22 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,35 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля.
Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).
Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).