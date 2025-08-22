RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро