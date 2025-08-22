Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.