У п’ятницю, 27 листопада, курси долара та євро в українських обмінниках продовжили знижуватися. Обидві валюти подешевшали як під час купівлі, так і продажу. Банки також переглянули курси, переважно в бік зниження.

Скільки коштують долар і євро в банках та обмінниках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок п’ятниці, 27 листопада, за даними Minfin, долар в обмінниках купують у середньому по 45,20 гривні (-20 коп), а продають – по 45,35 гривні (-20 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 49,80 гривні (-10 коп), а продають – по 50 гривень (-15 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також:Курс долара та євро продовжує знижуватися: офіційні дані НБУ на 27 листопада

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45 гривень для купівлі валюти (-11 коп) та 45,51 гривні для її продажу (-8 коп).

Євро банки купують у середньому по 49,31 гривні (-5 коп), а продають – по 50,09 гривні (-4 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,45 гривні (-10 коп), а для карток – по 45,45 гривні (без змін). Купує валюту банк у відділеннях по 44,85 гривні (-10 коп), а для карток – по 45 гривень (-10 коп).

Євро у відділеннях банку можна купити по 50,05 гривні (-5 коп), а карткою – по 50 гривень (без змін). Курс купівлі становить 49,05 гривні у відділеннях (-5 коп) та 49,40 гривні для карток (-4 коп).

Ощадбанк у застосунку ''Мобільний Ощад'' продає долари по 45,30 гривні (-15 коп), а для карток – по 45,50 гривні (-15 коп). Купівля долара доступна за курсом 44,95 гривні в застосунку (-15 коп) та 44,85 гривні для карток (-15 коп).

Євро в застосунку можна купити по 50 гривень (-5 коп), а карткою – по 50,20 гривні (-5 коп). Курс купівлі становить 49,20 гривні в застосунку (-5 коп) та 49,15 гривні для карток (-5 коп).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 45,70 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – також по 45,70 гривні (-10 коп). Банк купує долари по 45,10 гривні під час готівкового обміну (-10 коп) та по 45,20 гривні за комерційним курсом (-10 коп).

Євро в готівкових касах банку можна купити по 50,30 гривні (-10 коп), а здати – по 49,60 гривні (-10 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,44 гривні (без змін), а євро – по 49,99 гривні (без змін). Купує валюту банк по 45,06 гривні за долар (-5 коп) та по 49,46 гривні за євро (+1 коп).

Читайте також:50% заощаджень у гривні: банкір пояснив, як розподілити гроші між валютами та ОВДП