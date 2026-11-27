В пятницу, 27 ноября, курсы доллара и евро в украинских обменниках продолжили снижаться. Обе валюты подешевели как при покупке, так и продаже. Банки также просмотрели курсы, преимущественно в сторону понижения.

Сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро пятницы, 27 ноября, по данным Minfin, доллар в обменниках покупают в среднем по 45,20 грн (-20 коп), а продают – по 45,35 грн (-20 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 49,80 грн (-10 коп), а продают – по 50 гривен (-15 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45 гривен для покупки валюты (-11 коп.) и 45,51 гривны для ее продажи (-8 коп.).

Евро банки покупают в среднем по 49,31 грн (-5 коп), а продают – по 50,09 грн (-4 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,45 гривны (-10 коп), а для карт – по 45,45 гривны (без изменений). Покупает валюту банк в отделениях по 44,85 гривны (-10 коп), а для карт – по 45 гривен (-10 коп).

Евро в отделениях банка можно купить по 50,05 гривны (-5 коп), а картой – по 50 гривен (без изменений). Курс покупки составляет 49,05 грн в отделениях (-5 коп) и 49,40 грн для карт (-4 коп).

Ощадбанк в приложении ''Мобильный Ощад'' продает доллары по 45,30 гривны (-15 коп), а для карт – по 45,50 гривны (-15 коп). Покупка доллара доступна по курсу 44,95 грн в приложении (-15 коп) и 44,85 грн для карт (-15 коп).

Евро в приложении можно купить по 50 гривен (-5 коп), а картой – по 50,20 гривны (-5 коп). Курс покупки составляет 49,20 грн в приложении (-5 коп) и 49,15 грн для карт (-5 коп).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 45,70 гривны (-10 коп), а по коммерческому курсу – также по 45,70 гривны (-10 коп). Банк покупает доллары по 45,10 гривны при наличном обмене (-10 коп) и по 45,20 гривны по коммерческому курсу (-10 коп).

Евро в наличных кассах банка можно купить по 50,30 грн (-10 коп), а сдать – по 49,60 грн (-10 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,44 гривны (без изменений), а евро – по 49,99 гривны (без изменений). Покупает валюту банк по 45,06 гривны за доллар (-5 коп.) и по 49,46 гривны за евро (+1 коп.).

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