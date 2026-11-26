Національний банк переглянув вартість долара та євро на п’ятницю, 27 листопада. Курси американської і європейської валюти в Україні продовжили знижуватися.

За яким курсом НБУ оцінює іноземні валюти та чому подальша фінансова підтримка міжнародних партнерів важлива для стабільності гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 27 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,10 гривні. Порівняно з четвергом, 26 листопада, американська валюта подешевшала на 17 копійок – попереднього банківського дня її курс становив 45,27 гривні.

Офіційний курс євро також знизився. На 27 листопада НБУ встановив його на рівні 49,49 гривні, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше. У четвер, 26 листопада, європейська валюта коштувала 49,53 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 27 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чому міжнародна допомога важлива для стабільності гривні

Міжнародні резерви України зростають завдяки зовнішній фінансовій допомозі, однак протягом року їхній обсяг скоротився приблизно на 8 млрд доларів. Водночас Національний банк продає більше валюти для покриття попиту на міжбанківському ринку.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' пояснив, що оцінювати правильність рішень НБУ щодо обсягів валютних інтервенцій складно, адже регулятор має значно більше аналітичної інформації для ухвалення таких рішень.

''Я вважаю, що сьогодні запас резервів дуже великий. Національний банк має значно більше аналітики та інформації, ніж я чи ви, щоб ухвалювати такі рішення. Тому не можу сказати, чи було правильним конкретне рішення щодо обсягів продажу валюти.

Я бачу результат. Обсяги валюти, які Національний банк зараз продає, значно більші, ніж на початку року або торік. Але ситуація така, що нам потрібно більше імпортувати. Попит зріс, і його потрібно покривати на міжбанківському ринку'', – зазначив банкір.

За словами Мамедова, ключовим питанням для України залишається подальше надходження міжнародної допомоги. Він пояснив, що партнери оцінюють фінансові потреби країни та самостійно визначають обсяги підтримки.

''Наші міжнародні партнери оцінюють потреби України й визначають обсяги допомоги. Якщо ми просимо 70 млрд доларів, вони можуть вважати, що достатньо буде 35–40 млрд, з урахуванням наявних потреб.

Тому головне питання – не те, скільки валюти продає Національний банк, а те, скільки міжнародної допомоги ми зможемо отримувати надалі'', – наголосив він.

Банкір також застеріг, що припинення міжнародної підтримки може призвести до швидкого скорочення резервів і значного ускладнення економічної ситуації.

''Якщо допомога припиниться, наявні резерви дуже швидко зменшаться, і ситуація стане значно складнішою'', – пояснив Мамедов.

Водночас, на його думку, міжнародні кошти потрібно спрямовувати не лише на покриття поточних видатків, а й на створення передумов для економічного розвитку.

Зокрема, йдеться про розвиток нових напрямів економіки, створення підприємств та залучення інвестицій. Це має закласти основу для майбутнього зростання внутрішнього валового продукту.

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