Долар і євро дешевшають: курс валют у банках та обмінниках на 1 жовтня

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, вранці 1 жовтня середній курс долара в обмінниках становить 44,91 грн для продажу (–4 коп. порівняно з попереднім днем) та 44,78 грн для купівлі (–2 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,40 грн (–5 коп.), а купують – по 51,10 грн (–10 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (–5 коп.), а купує по 44,30 грн (–5 коп.). Для карток курс продажу становить 44,84 грн (–20 коп.), а купівлі – 44,45 грн (–5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,00 грн (–20 коп.), а продати банку – по 50,00 грн (–20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,02 грн (–26 коп.), а купівлі – 50,30 грн (–12 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (–15 коп.), а купує по 44,55 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,00 грн (–20 коп.), а купівлі – 44,50 грн (–10 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,20 грн (–20 коп.), а продати – по 50,60 грн (–20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,40 грн (–20 коп.), а купівлі – 50,55 грн (–20 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,20 грн (без змін), а купує по 44,60 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 45,00 грн (без змін), а купують по 44,70 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,50 грн (без змін), а продати банку – по 50,80 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (–20 коп.), а купує по 44,43 грн (–20 коп.). Євро продають по 51,20 грн (–6 коп.), а купують по 50,50 грн (–10 коп.).

Фото: курс валют у банках 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,83 грн у Monobank.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн, ''Мобільний Ощад'' – 44,90 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 45,00 грн, Ощадбанк для карток – 45,00 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, а ПУМБ за готівковим курсом – 45,20 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,00 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,02 грн, ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 51,20 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Ощадбанк для карток – 51,40 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ПУМБ за готівковим курсом – 44,60 грн, ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн, Ощадбанк для карток та ПриватБанк для карток – по 44,50 грн, Monobank – 44,43 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ПУМБ за готівковим курсом – 50,80 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 50,60 грн, Ощадбанк для карток – 50,55 грн, Monobank – 50,50 грн, ПриватБанк для карток – 50,30 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,00 грн.

Скільки сьогодні коштують 1000 доларів у банках

Monobank – 44 830 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 44 900 грн.

''Мобільний Ощад'' – 44 900 грн.

ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 000 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 000 грн.

ПУМБ (готівковий курс) – 45 200 грн.

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