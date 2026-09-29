Дефіцит фінансування України у 2027 році може сягнути 35 млрд доларів, - Bloomberg

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі до 35 млрд доларів у 2027 році. Загальний фінансовий розрив до 2029 року може сягнути 54 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За попередніми оцінками Міжнародного валютного фонду, наступного року Україні може не вистачити від 30 до 35 млрд доларів для покриття фінансових потреб.

Як повідомили Bloomberg джерела, знайомі з питанням, у 2028 році можливий дефіцит становитиме близько 17 млрд доларів. Ще близько 2 млрд доларів може знадобитися у 2029 році.

Таким чином, загальний фінансовий розрив України до 2029 року може становити до 54 млрд доларів. Водночас ці розрахунки є попередніми та можуть змінитися.

Україна шукає додаткове фінансування

На тлі прогнозованого дефіциту міжнародні партнери продовжують обговорювати подальшу фінансову підтримку України.

У вівторок, 29 вересня, у Брюсселі відбулася зустріч донорів України, під час якої обговорювали прискорення переговорів щодо надання додаткової допомоги.

Раніше цього року Європейський Союз погодив пакет позик для України на 90 млрд євро, або близько 102 млрд доларів. Водночас ЄС закликає партнерів виконати зобов'язання щодо надання ще 30 млрд євро на цей та наступний роки.

Європейська комісія та МВФ також закликають український уряд реалізовувати план реформ. Очікується, що це допоможе Україні отримувати міжнародну допомогу та посилити контроль за використанням наданих коштів.

Які варіанти розглядають у ЄС

Країни Євросоюзу поки продовжують обговорювати механізми додаткового фінансування України. Потреба в нових коштах зростає на тлі очікувань, що війна триватиме й наступного року.

Серед можливих джерел фінансування знову розглядають заморожені в Європі активи російського центрального банку. Йдеться приблизно про 210 млрд євро.

Інші країни ЄС пропонують залучити необхідні кошти шляхом випуску додаткових спільних облігацій.