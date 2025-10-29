Долар і євро дешевшають: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 29 жовтня знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 29 жовтня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 28 жовтня і становив 42,28 гривні, курс євро знизився на 5 копійок до 49,35 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,69 гривні, євро – по 48,64 гривні.
До закриття міжбанку 28 жовтня курс долара курс перебував на рівні 41,95-41,98 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 27 жовтня зниження становило 1 і 13 копійок відповідно.
Національний банк України підвищив курс долара на 29 жовтня порівняно з 28 жовтня на 1 копійку – до 48,9784, водночас курс євро практично не змінився і становить 48,9784 гривні.
До кінця 2025 року аналітики прогнозують, що курс долара в Україні перебуватиме в межах 41,3-42 гривень. Утім, повністю виключати ризики неконтрольованого зниження вартості гривні не можна.
"Запустити це можуть кардинальне погіршення ситуації або перебої з надходженням міжнародної фінансової підтримки", - зазначили фахівці найбільшого оператора ринку обміну валют в Україні КІТ Group.
МВФ поліпшив прогноз курсу долара в Україні гривні на 2025 рік. Фонд очікує, що середній курс становитиме 42,3 грн/долар, тоді як у його квітневому прогнозі фігурувала цифра 42,5 грн/долар.