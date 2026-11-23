У понеділок, 23 листопада, курс долара в українських обмінниках зріс під час купівлі та продажу порівняно з п’ятницею. Євро залишився на попередньому рівні. У банках більшість курсів іноземної валюти знизилися.

Які курси встановили долара і євро встановили банки й обмінники, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок понеділка, 23 листопада, долар в обмінниках купують по 45,35 гривні (+8 коп), а продають – по 45,50 гривні (+2 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,00 гривень (без змін), а продають – по 50,30 гривні (без змін).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 44,87 гривні для купівлі валюти (-11 коп) та 45,46 гривні для її продажу (-6 коп).

Євро банки купують у середньому по 49,23 гривні (-14 коп), а продають – по 50,13 гривні (-6 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,45 гривні (-10 коп), а для карток – також по 45,45 гривні (без змін). Купує валюту банк у відділеннях по 44,75 гривні (-15 коп), а для карток – по 44,90 гривні (-15 коп).

Євро у відділеннях банку можна купити по 50,15 гривні (-5 коп), а карткою – по 50,25 гривні (без змін). Курс купівлі становить 49,15 гривні у відділеннях (-5 коп) та 49,25 гривні для карток (-12 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,40 гривні (-10 коп), а для карток – по 45,55 гривні (-10 коп). Купівля долара доступна за курсом 44,85 гривні в застосунку (-10 коп) та 44,75 гривні для карток (-10 коп).

Євро в застосунку можна купити по 50,00 гривні (-25 коп), а карткою – по 50,25 гривні (-20 коп). Курс купівлі становить 49,20 гривні в застосунку (-20 коп) та 49,10 гривні для карток (-20 коп).

''ПУМБ'' продає долари під час готівкового обміну по 45,50 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – також по 45,50 гривні (-20 коп). Банк купує долари по 44,90 гривні під час готівкового обміну (-10 коп) та по 45,00 гривні за комерційним курсом (-20 коп).

Євро в готівкових касах банку можна купити по 50,10 гривні (-10 коп), а здати – по 49,40 гривні (-10 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,40 гривні (-4 коп), а євро – по 50,00 гривні (-10 коп). Купує валюту банк по 44,91 гривні за долар (-15 коп) та по 49,26 гривні за євро (-12 коп).

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