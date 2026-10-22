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Доллар и евро в банках и обменниках: сколько стоит валюта 22 октября

10:30 22.10.2026 Чт
4 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро в банках и обменниках: сколько стоит валюта 22 октября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (РБК-Украина)
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В четверг, 22 октября, банки и обменники обновили курсы иностранных валют. Стоимость доллара и евро отличается в зависимости от учреждения и способа обмена.

Где выгоднее покупать иностранную валюту, а где – продавать ее банкам, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 22 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,10 грн – на уровне предыдущего рабочего дня. В то же время, курс продажи американской валюты вырос на 1 копейку – до 45,26 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,87 грн – на 3 копейки дешевле, чем 21 октября. Курс продажи европейской валюты остался неизменным и составил 51,10 грн.

Доллар и евро в банках и обменниках: сколько стоит валюта 22 октября
Фото: курс валют в обменниках 22 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,25 грн – на 5 копеек дороже, чем 21 октября. Для карт курс продажи не изменился и составляет 45,24 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,65 грн, а для карт – по 44,80 грн. Оба курса покупки выросли на 5 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 51,00 грн – на 10 копеек дороже предыдущего рабочего дня. Для карт курс продаж остался на уровне 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 50,00 грн – на 10 копеек дороже, чем накануне. Для карт курс покупки вырос на 14 копеек – до 50,37 грн.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,20 грн – на 10 копеек дешевле, чем 21 октября. Для карт курс продажи снизился на 10 копеек – до 45,40 грн. Банк покупает доллар в приложении по 44,95 грн – без изменений в день. Для карт курс покупки снизился на 5 копеек – до 44,85 грн.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,90 грн, а для карт – по 51,05 грн. Оба курса остались неизменными по сравнению с предыдущим рабочим днем. В то же время банк повысил курс покупки евро в приложении на 5 копеек – до 50,35 грн. Для карт курс покупки не изменился и составляет 50,20 грн.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн. и продает по 45,40 грн. Все эти характеристики остались на уровне 21 октября.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн., а покупают по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем оба курса не изменились.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн., а покупают по 44,83 грн. Курсы американской валюты остались неизменными по сравнению с 21 октября.

Евро в Monobank покупают по 50,30 грн – без изменений в день. Курс продажи также остался на прежнем уровне – 51,01 грн.

Доллар и евро в банках и обменниках: сколько стоит валюта 22 октября
Фото: курсы валют в банках 22 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 45,20 грн. В Monobank американская валюта стоит 45,23 грн, а для карт ПриватБанка – 45,24 грн. В отделениях ПриватБанка доллар продают по 45,25 грн. В ПУМБ по наличному обмену и по коммерческому курсу он стоит 45,40 грн. Такой же курс продаж установлен для карт Ощадбанка.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,90 грн. В отделениях ПриватБанка и в ПУМБ по наличному обмену евро продают по 51,00 грн. В Monobank курс составляет 51,01 грн, для карт ПриватБанка – 51,02 грн, а для карт Ощадбанк – 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,95 грн. В ПУМБ по коммерческому курсу доллар покупают по 44,90 грн, а в Ощадбанк для карт – по 44,85 грн. У Monobank курс составляет 44,83 грн. В ПриватБанке для карт и в ПУМБ при наличном обмене доллар покупают по 44,80 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 44,65 грн.

Евро выгоднее всего сдать в ПриватБанк для карт – по 50,37 грн. В Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' курс покупки составляет 50,35 грн. У Monobank и ПУМБ при наличном обмене евро покупают по 50,30 грн. В Ощадбанк для карт курс составляет 50,20 грн, а в отделениях ПриватБанка – 50,00 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 200 грн.
  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 45250 грн.
  • ПУМБ (наличный обмен) – 45400 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 45400 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 400 грн.

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