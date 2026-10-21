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Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 22 жовтня та чому регулятор збільшує продаж валюти

16:05 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 22 жовтня та чому регулятор збільшує продаж валюти Фото: Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро на четвер (Getty Images)
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Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на четвер, 22 жовтня. Долар трохи втратив у ціні, а євро подорожчав..

Яку вартість валют встановив Нацбанк та чому регулятору доводиться збільшувати продаж валюти для підтримання стабільності гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На четвер, 22 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,02 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 21 жовтня, американська валюта подешевшала на 5 копійок – із 45,07 грн.

Офіційний курс євро, навпаки, зріс. На 22 жовтня він становить 50,56 грн, що на 3 копійки більше, ніж напередодні, коли європейська валюта коштувала 50,53 грн.

Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 22 жовтня та чому регулятор збільшує продаж валюти
Фото: курс валют НБУ на 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому НБУ витрачає більше валюти для підтримання стабільності

Відносно спокійна динаміка курсу не означає, що тиск на валютний ринок зменшився. Значну роль у підтриманні рівноваги продовжують відігравати валютні інтервенції Національного банку.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тараса Лєсового, протягом останніх двох місяців регулятор у середньому продавав на валютному ринку близько 1,2 млрд доларів на тиждень. Це приблизно на 30–35% більше, ніж у першому півріччі, коли середній тижневий обсяг інтервенцій становив близько 900 млн доларів.

Банкір пояснює таке навантаження передусім значною різницею між потребами імпортерів у валюті та надходженнями від експорту.

За січень–серпень Україна імпортувала товарів майже на 66,3 млрд доларів, тоді як експорт за цей період перевищив 26,6 млрд доларів. Різниця між показниками наблизилася до 40 млрд доларів, а обсяг імпорту майже у 2,5 раза перевищив експорт.

Така ситуація формує значний попит на іноземну валюту з боку бізнесу. Вона потрібна для закупівлі пального, техніки, обладнання, сировини та комплектуючих. Водночас природної пропозиції валюти від експортерів недостатньо, щоб повністю покрити цей попит.

За цих умов інтервенції НБУ залишаються важливим інструментом підтримання рівноваги на валютному ринку.

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