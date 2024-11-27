Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль і знову поновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6010 грн за 1 долар (+0,0975 грн).
bank.gov.ua
Попередній максимум було зафіксовано 27 листопада – 41,5035 грн/долар.
З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).
Офіційний курс євро становитиме 43,8017 гривень за 1 євро (+0,1193 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс виріс на 6 копійок до 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.
Як зазначають аналітики компанії ICU, ключовий тиск на валютний ринок чинить підвищений попит на валюту в роздрібному сегменті.
"Ми очікуємо, що НБУ може поступово послаблювати курс гривні до кінця року, принаймні до 42 грн/долар", - прогнозують аналітики.
Курс долара за наступні 12 місяців зросте приблизно на 10%. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.