Від 44 до 45 гривень: який курс долара очікують фінансові аналітики, банкіри та населення

Курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно 10%. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

У жовтні 2024 року фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за вересень (43,98 грн/долар).

Українські банкіри в жовтні очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище, ніж попередній прогноз за липень на рівні 43,15 грн/долар.

За інформацією НБУ, населення у жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 грн/долар. Це вище, ніж у вересні і - 44,03 грн/долар.

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані за серпень).

Курс долара в Україні

З жовтня минулого року в Україні діє режим "керованої гнучкості" курсу, згідно з яким НБУ враховує ринкові тенденції, але покриває структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів. За результатами торгів на міжбанку НБУ встановлює курс. МВФ вважає такий курс де-факто фіксованим.

Офіційний курс долара станом на 15 листопада становить 41,24 грн/долар. За останній рік курс долара зріс на 13,6% (з 36,31 грн/долар на 15 листопада 2023 року).

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар. У проєкт бюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

у 2025 році до 45,0 гривень,

у 2026 році до 46,5 гривень,

у 2027 році до 46,4 гривні.

Аналітики прогнозують, що Національний банк України зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року. Це відбудеться після того, як інфляція почне знижуватися.