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Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс на 27 листопада

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 15:40
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Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс на 27 листопада Фото: курс долара виріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль та оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5035 грн за 1 долар (+0,0648 грн).

Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс на 27 листопада

bank.gov.ua

Попередній максимум було зафіксовано 22 липня - 41,4912 грн/долар.

З початку року курс зріс на 9,3% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,6824 гривень за 1 євро (+0,2091 грн).

Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс на 27 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,57-41,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс на 27 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,75 гривні.

Коливання курсу

НБУ тримав курс долара практично незмінним протягом чотирьох місяців. Курс стабілізувався після того, як він активно підвищувався та досяг 22 липня рівня 41,49 грн/долар.

Тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара вже загрожує ціновій стабільності і знизили курс за допомогою своїх інтервенцій на міжбанку. Після цього курс перебував у діапазоні 41,10-41,30 грн/долар.

У держбюджеті закладено курс долара 42,1 гривні на кінець 2024 року. Однак цей курс не є ані прогнозом, ані навіть орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.

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