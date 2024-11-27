Доллар второй день подряд бьет рекорды: НБУ повысил официальный курс до максимума

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд и снова обновил исторический максимум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,6010 гривен за 1 доллар (+0,0975 грн).
bank.gov.ua
Предыдущий максимум был зафиксирован 27 ноября - 41,5035 грн/доллар.
С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,9824 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).
Официальный курс евро составит 43,8017 гривен за 1 евро (+0,1193 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,63-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,85 гривен.
Как отмечают аналитики компании ICU, ключевое давление на валютный рынок оказывает повышенный спрос на валюту в розничном сегменте.
"Мы ожидаем, что НБУ может постепенно ослаблять курс гривны до конца года, по крайней мере, до 42 грн/доллар", - прогнозируют аналитики.
Курс доллара за следующие 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.