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Долар дорожчає третій місяць поспіль і виріс до максимуму з березня, - НБУ

Україна, Субота 07 жовтня 2023 07:55
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Долар дорожчає третій місяць поспіль і виріс до максимуму з березня, - НБУ Фото: курс долара у вересні зріс 38 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у вересні 2023 року зріс на 0,7% до 38,07 гривень. Долар дорожчає третій місяць поспіль після падіння протягом півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

Долар дорожчає третій місяць поспіль і виріс до максимуму з березня, - НБУ

Курс у вересні

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року.

Однак у липні, серпні та вересні спостерігалися стрибки долара. Максимальний курс у вересні був на рівні 38,60 гривень.

За даними НБУ, у вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні та ситуативні фактори. Це також призвело до послаблення готівкового курсу та незначного розширення різниці між офіційним курсом та курсом на сірому ринку.

На 6 жовтня обмінні пункти продають долар у середньому по 38,20 гривень.

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Курс долара Національний банк України
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