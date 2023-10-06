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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 09:12
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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць Фото: курс долара та попит на валюту зростали через сезонні та ситуативні чинники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні та ситуативні чинники. Це також призвело до певного послаблення готівкового курсу та незначного розширення різниці між офіційним курсом та курсом на сірому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2023 року).

Як зазначається в огляді, НБУ задовольняв попит на валюту інтервенціями.

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць

"Це разом з ефектами від заходів з валютної лібералізації, що дали змогу збільшити перетоки валюти між ринками, зумовило звуження спреду наприкінці місяця", - йдеться в документі.

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара за останній місяць

Як зазначили в НБУ, стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих активів дали змогу НБУ на початку жовтня перейти до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

"Попри зміну режиму зусилля НБУ спрямовуватимуться на збереження курсової стійкості, а курсові коливання суттєво обмежуватимуться за допомогою валютних інтервенцій", - йдеться в огляді.

Новий режим НБУ

Нагадаємо, дефіцит безготівкової валюти зростав останнім часом. У вересні НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року. Усього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 19,3 млрд доларів.

Крім того, на готівковому ринку населення України у вересні 2023 року збільшило купівлю валюти в банках у три рази до 444,3 млн доларів.

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Після запровадження нового режиму ситуація як на безготівковому, так і на готівковому ринку залишається стабільною.

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