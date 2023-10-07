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Доллар дорожает третий месяц подряд и вырос до максимума с марта, - НБУ

Украина, Суббота 07 октября 2023 07:55
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Доллар дорожает третий месяц подряд и вырос до максимума с марта, - НБУ Фото: курс доллара в сентябре вырос 38 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в сентябре 2023 года вырос на 0,7% до 38,07 гривен. Доллар дорожает третий месяц подряд после падения в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Доллар дорожает третий месяц подряд и вырос до максимума с марта, - НБУ

Курс в сентябре

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года.

Однако в июле, августе и сентябре наблюдались скачки доллара. Максимальным курс в сентябре был на уровне 38,60 гривен.

По данным НБУ, в сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные и ситуативные факторы. Это также привело к ослаблению наличного курса и незначительному расширению разницы между официальным курсом и курсом на сером рынке.

По состоянию на 6 октября обменные пункты продают доллар в среднем по 38,20 гривен.

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