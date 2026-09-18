Долар дорожчає: скільки коштують 100 доларів у найбільших банках 18 вересня

Українські банки та обмінники 18 вересня оновили курси основних валют. Долар можна придбати в середньому за 44,87 грн, а євро – за 51,95 грн.

Який курс встановили найбільші банки та де сьогодні можна придбати валюту за найнижчою ціною, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 18 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,87 грн для продажу (+2 коп. до попереднього дня) та 44,75 грн для купівлі (+3 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95 грн (-5 коп.), а купують – по 51,70 грн (без змін).

Фото: курс валют в обмінниках 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (+10 коп.), а купує по 44,30 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (+20 коп.), а купівлі – 44,45 грн (+10 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,80 грн (+10 коп.), а продати банку – по 50,80 грн (+10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (без змін), а купівлі – 51,03 грн (+19 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,85 грн (без змін), а купує по 44,55 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 44,99 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (без змін).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,80 грн (-10 коп.), а продати – по 51,10 грн (-20 коп.). Для карток курс продажу становить 51,95 грн (-10 коп.), а купівлі – 51,10 грн (-15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (+10 коп.), а купує по 44,50 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 44,80 грн (без змін), а купують по 44,50 грн (без змін).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,90 грн (-10 коп.), а продати банку – по 51,20 грн (-10 коп.).

Monobank продає долари по 45,00 грн (+17 коп.), а купує по 44,60 грн (+17 коп.). Євро продають по 51,80 грн (без змін), а купують по 51,10 грн (-6 коп.).

Фото: курс валют у банках 18 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Якщо купувати долари, найнижчий курс продажу серед наведених банківських пропозицій сьогодні в ''Мобільному Ощаді'' – 44,85 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн, ПриватБанк у відділеннях – 44,90 грн, Ощадбанк для карток – 44,99 грн, Monobank – 45,00 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс продажу серед наведених банків мають ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та Monobank – по 51,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,81 грн, ПУМБ – 51,90 грн та Ощадбанк для карток – 51,95 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує Monobank – 44,60 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн, ПУМБ за готівковим та комерційним курсами – по 44,50 грн, Ощадбанк для карток – 44,50 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ПУМБ – по 51,20 грн.

Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'', Ощадбанк для карток та Monobank – по 51,10 грн, ПриватБанк для карток – 51,03 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,80 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні