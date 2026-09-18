Доллар дорожает: сколько стоят 100 долларов в крупнейших банках 18 сентября
Украинские банки и обменники обновили 18 сентября курсы основных валют. Доллар можно приобрести в среднем за 44,87 грн., а евро – за 51,95 грн.
Какой курс установили крупнейшие банки и где сегодня можно приобрести валюту по самой низкой цене, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 18 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,87 грн. для продажи (+2 коп. к предыдущему дню) и 44,75 грн. для покупки (+3 коп.).
Евро в обменниках сегодня продают по 51,95 грн (-5 коп.), а покупают – по 51,70 грн (без изменений).
Фото: курс валют в обменниках 18 сентября (инфографика РБК-Украина)
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Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн. (+10 коп.), а покупает по 44,30 грн. (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (+20 коп.), а покупки – 44,45 грн (+10 коп.).
Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,80 грн. (+10 коп.), а продать банку – по 50,80 грн. (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,81 грн (без изменений), а покупки – 51,03 грн (+19 коп.).
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (без изменений), а покупает по 44,55 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 44,99 грн (без изменений), а покупки – 44,50 грн (без изменений).
Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,80 грн (-10 коп.), а продать – по 51,10 грн (-20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,95 грн (-10 коп.), а покупки – 51,10 грн (-15 коп.).
''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,10 грн (+10 коп.), а покупает по 44,50 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 44,80 грн (без изменений), а покупают по 44,50 грн (без изменений).
Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,90 грн (-10 коп.), а продать банку – по 51,20 грн (-10 коп.).
Monobank продает доллары по 45,00 грн. (+17 коп.), а покупает по 44,60 грн. (+17 коп.). Евро продают по 51,80 грн. (без изменений), а покупают по 51,10 грн. (-6 коп.).
Фото: курс валют в банках 18 сентября (инфографика РБК-Украина)
Где дешевле купить валюту
Если покупать доллары, самый низкий курс продаж среди приведенных банковских предложений сегодня в ''Мобильном Ощаде'' – 44,85 грн.
Далее следуют ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,80 грн, ПриватБанк в отделениях – 44,90 грн, Ощадбанк для карт – 44,99 грн, Monobank – 45,00 грн, ПриватБанк для карт – 45,04 грн и 4
Если покупать евро, самый низкий курс продаж среди приведенных банков имеют ПриватБанк в отделениях, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и Monobank - по 51,80 грн.
Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,81 грн, ПУМБ – 51,90 грн и Сбербанк для карт – 51,95 грн.
Где выгоднее продать валюту
Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает Monobank – 44,60 грн.
Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,55 грн, ПУМБ по наличному и коммерческому курсам – по 44,50 грн, Ощадбанк для карт – 44,50 грн, ПриватБанк для карт – 44,45 грн и ПриватБанк в отделениях – 30 грн.
Евро выгоднее всего продавать банку через ПУМБ – по 51,20 грн.
Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', Ощадбанк для карт и Monobank – по 51,10 грн, ПриватБанк для карт – 51,03 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,80 грн.
Сколько стоят 100 долларов в банках сегодня
- Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 4 485 грн.
- ПУМБ (коммерческий курс) – 4480 грн.
- ПриватБанк (в отделениях) – 4490 грн.
- Ощадбанк (для карт) – 4 499 грн.
- Monobank – 4500 грн.
- ПриватБанк (для карт) – 4 504 грн.
- ПУМБ (наличный курс) – 4510 грн.
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