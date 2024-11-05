Долар дорожчає: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 5 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,45 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,75 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,47 грн/долар (купівля-продаж) – зростання 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 5 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3954 грн за 1 долар (+0,1063 грн).
Курс євро становитиме 45,1417 гривень за 1 євро (+0,1737 грн).
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку за допомогою продажу доларів. Це виключає різкі зміни курсу.
"Стійкість валютного ринку для НБУ є одним із елементів, завдяки якому він забезпечуватиме поступове повернення інфляції до інфляційної мети 5% на горизонті політики протягом найближчих років", - сказав він.