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Долар дорожчає: скільки коштує валюта в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 44,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,47 грн/долар (купівля-продаж) – зростання 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 5 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3954 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Курс євро становитиме 45,1417 гривень за 1 євро (+0,1737 грн).

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку за допомогою продажу доларів. Це виключає різкі зміни курсу.

"Стійкість валютного ринку для НБУ є одним із елементів, завдяки якому він забезпечуватиме поступове повернення інфляції до інфляційної мети 5% на горизонті політики протягом найближчих років", - сказав він.

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