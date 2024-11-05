Доллар дорожает: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 5 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,43-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) - рост 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 5 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3954 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).

Курс евро составит 45,1417 гривен за 1 евро (+0,1737 грн).