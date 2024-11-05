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Доллар дорожает: сколько стоит валюта в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 44,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне  41,43-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) - рост 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 5 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3954 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).

Курс евро составит 45,1417 гривен за 1 евро (+0,1737 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка с помощью продажи долларов. Это исключает резкие изменения курса.

"Устойчивость валютного рынка для НБУ является одним из элементов, благодаря которому он будет обеспечивать постепенное возвращение инфляции к инфляционной цели 5% на горизонте политики в течение ближайших лет", - сказал он.

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