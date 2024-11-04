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Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 15:44
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Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3954 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,1417 гривень за 1 євро (+0,1737 грн).

Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,44-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок 41,60 грн.

Ситуація на ринку

Президентські вибори, які відбудуться у США 5 листопада, можуть вплинути на валютний ринок України.

У разі перемоги Дональда Трампа можливий сплеск попиту на долари та євро, оскільки цей кандидат може заморозити допомогу Україні.

Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, стрибок буде тимчасовим, оскільки пропозиція може впоратися з попитом.

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