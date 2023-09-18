Долар дорожчає на початку тижня: обмінники поновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання на початку тижня. Єдина європейська валюта є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 вересня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,30 гривень, курс євро не змінився - 41,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 грн, євро по 40,50 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 18 вересня складає 38,9602 гривні за євро (-0,2779 гривні).

Прогноз курсу

Кабінет міністрів України очікує на послаблення гривні у 2024 році. Як зазначається в пояснювальній записці до проекту бюджету, у припущеннях прогнозу закладено "незначну девальвацію гривні".

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетний прогноз Мінекономіки щодо середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Він також повідомив про бажаність девальвації.

Однак голова НБУ Андрій Пишний заявив, що курс, який було закладено до державного бюджету, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку. За його словами, це певний розрахунковий параметр, який закладається, але може бути змінений залежно від обставин.